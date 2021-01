Millonarios, esordio di Guarin: forma fisica disastrosa. E diventa “Gordin”

Fredy Guarin ha fatto il suo esordio con il Millonarios, club con sede a Bogotà, vincendo 1-0 contro l’Envigado. Esordio vincente per l’ex centrocampista dell’Inter che, però, non si è mostrato in grande forma. Anzi, la migliore condizione sembra parecchio lontana. Guarin è apparso in sovrappeso, anche a causa dall’assenza dai campi di calcio.

Anche il tecnico dei Millonarios Alberto Gamero ha commentato la sua condizione: “Ho parlato con Guarin, sappiamo che ha qualche kg di troppo a causa del tanto tempo lontano dal campo. Lavoriamo con lui in modo che perda peso e che possa tornare come noi vogliamo”. In Colombia non hanno preso benissimo la condizione fisica dell’ex nerazzurro, tanto che è stato soprannominato Gordin.