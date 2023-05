Inter Women, Guarino: “Risultato importante dopo una grande prestazione. Vogliamo continuità”

"Risultato importante dopo una bella prestazione e un gran primo tempo, dove potevamo sfruttare di più le nostre occasioni per raddoppiare prima. Abbiamo avuto uno sbandamento a inizio ripresa, poi è venuta fuori la nostra voglia di vincere e di recuperare punti. Quando hai il dominio della palla rincorri meno e sei più lucido. Oggi è andata così. Stanno arrivando anche dei cambi che non abbiamo avuto per tratti del campionato, questo ci dà energie fresche".

"Dobbiamo continuare pensando a noi stesse, volendo dimostrare che questo livello ce lo meritiamo, recuperando i punti persi per strada. Dobbiamo dare continuità ai risultati per raggiungere qualche traguardo in più. Lang? ragazza splendida, la prima ad arrivare al campo d'allenamento e l'ultima ad andare via. Meritava questa opportunità. Sono contenta per il suo esordio".