Albert Gudmundsson è uno dei giocatori rivelazione del campionato. L'esterno islandese del Genoa ha segnato 12 gol in stagione, 10 in campionato e due in Coppa Italia, con 3 assist in Serie A e uno in Coppa. Per lui, da qualche giorno si parla di un interesse concreto dell'Inter, tanto che la Gazzetta dello Sport assicura che il calciatore classe '97 abbia già detto sì alla destinazione.

Sport Mediaset, però, spiega come i nerazzurri al momento in Serie A non siano in prima fila: "In inverno ci ha provato la Fiorentina, offerta da 23 mln rimbalzata, ora il toc toc arriva da Juve e Milan in particolare oltre alla ricca Inghilterra. Servono 30 mln di euro come base di partenza", il commento di Sport Mediaset.