Al centro delle accuse reciproche c'è la decisione di non ingaggiare Antonio Conte la scorsa estate. L'ex allenatore di Inter e Juventus era rimasto in attesa di una chiamata da parte del Milan, che invece ha scelto Paulo Fonseca, considerato una figura più gestibile. Ma il portoghese è stato esonerato a fine dicembre per far posto a Sergio Conceição, ora anche lui in bilico. La scelta di non puntare su Conte si è rivelata un errore clamoroso, e ora ogni fazione tenta di addossarne la responsabilità all'altra.