"Se mi dici che è uno dei migliori difensori al mondo, io parto dal principio che la prima cosa è che deve difendere élite. Siamo tutti eccezionali, poi andiamo all'Europeo e prendiamo le scarpate. Non ho detto che l'Inter non ha grandi giocatori, ma se mi chiedi top mondo, che significa fare la differenza in semifinale e finale di Champions, l'Inter non li ha. Thuram mi piace, ma Europe e Mondiale con la Francia non segna mai e in Champions ha numeri che sono quelli che puoi vedere, non posso considerarlo top mondo. L'Inter ha un impianto per cui Dimarco rende come un esterno eccezionale, ma se lo levi da lì non è un top mondo".