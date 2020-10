Hakimi si carica sui social per la prima con l’Inter in Coppa: “La Champions è tornata”

Non vede l’ora e un po’ forse anche perché contro il Borussia M’gladbach se la cava benissimo. Hakimi ha affrontato la squadra tedesca quando era al Dortmund, quattro volte e quattro volte ha vinto. E allora, sperando che il talismano funzioni, Conte ha un altro buon motivo per non fare a meno di lui. Il marocchino si è caricato sui social alla vigilia di una nuova avventura in coppa Campioni, la prima partita in Europa con la maglia dell’Inter. “La Champions è tornata”, ha scritto. E già.