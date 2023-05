Hakimi espulso, la rabbia di Galtier: “Secondo giallo stupido, ha penalizzato la squadra”

Non sta attraversando un buon momento il Psg. Nell'ultima gara di Ligue 1 il club parigino ha perso in casa (1-3) contro il Lorient. L'espulsione dell'ex Inter Hakimi per doppia ammonizione dopo appena 20' ha sicuramente penalizzato la squadra di Galtier.

Proprio il tecnico al termine della gara ha criticato apertamente il suo giocatore: "Dobbiamo fare di più se vogliamo finire da campioni, e soprattutto in fretta. Achraf? Non c'era motivo di essere teso e nervoso. Si è allenato tutta la settimana in modo normale, con il gruppo. Ho considerato il suo secondo cartellino molto stupido e ha penalizzato la squadra. Ma in ogni caso non c'era nessun segnale di avvertimento".