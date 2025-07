In Francia – Hakimi tra i favori per il Pallone D’oro. “Ma sa cosa aspettarsi”

Il 31 maggio il PSG ha vinto la Champions League e Achraf Hakimi ha segnato all'Inter, la squadra con cui ha vinto in Italia uno scudetto, per questo non aveva neanche esultato. Poi è arrivato il Mondiale per Club e le prestazioni del giocatore marocchino fanno parlare di lui come di uno dei candidati al prossimo Pallone d'oro. In Francia però spiegano che il grande favorito è Ousmane Dembélé che con 34 gol e 15 assist in 51 gare si è conquistato il posto di favorito all'ambito premio con Luis Enrique che applaude dato che con lui è cresciuto tantissimo.

Ma come riporta Le Parisien, Hakimi è in lizza per il Pallone D'oro esattamente come lui, è uno dei migliori terzini destri al mondo. Ma al PSG, spiegano dalla Francia, vorrebbero evitare di disperdere i voti per il premio di France Football e si schiereranno solo dietro ad un giocatore. I calciatori della Ligue1 sembrano ormai propendere per l'attaccante francese e per questo il giocatore "sa cosa aspettarsi". E non dovrebbe quindi rimanere troppo deluso se alla fine non arrivasse il premio più ambito.