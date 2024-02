In Marocco – Hakimi coinvolto a sua insaputa in una truffa deepfake

Virale è diventato un video nel quale il calciatore del PSG parla di un app per facili guadagni. Peccato non sia lui ma il sosia creato con l'intelligenza artificiale

Achraf Hakimi è stato coinvolto in una truffa deepfake. Sui social circola un video in cui il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, nonché ex Inter, invita i giovani marocchini a scaricare un'applicazione che serva a guadagnare soldi facili. Peccato che non si tratti veramente del giocatore del Marocco ma di un suo sosia. Un sosia creato dall'intelligenza artificiale.