Al termine della semifinale di ritorno tra Psg-Arsenal, Achraf Hakimi ha parlato della gara ai microfoni di Prime: "È stata una stagione un po' difficile perché non abbiamo iniziato bene. C'è stato un momento in cui eravamo fuori dalla Champions, ma abbiamo lavorato forte e abbiamo creduto in noi, alla fine il lavoro paga e siamo arrivati meritatamente in finale".