"Tecnica, personalità e leadership: per undici anni Samir Handanovic è stato un punto fermo della formazione nerazzurra, il primo nome presente ogni volta che l'Inter scendeva in campo. Portiere affidabile, abilissimo nell'affrontare i rigori e nel gioco con i piedi, Samir è arrivato all'Inter nell'estate del 2012, rimanendo in nerazzurro fino al momento del suo ritiro nel 2023".