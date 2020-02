TS – Handanovic ha lavorato in vista della Juve, ma giocherà solo se starà bene

Samir Handanovic sta lavorando alla Pinetina in vista della partita con la Juve. Ieri si è presentato al centro sportivo Suning nonostante il giorno libero concesso da Conte per le terapie. Si è infortunato nell’allenamento del 31 gennaio e non ha mai più giocato da allora. Ha cercato di recuperare per le gare contro il Milan e Lazio ma il dolore non gli ha mai permesso di tornare in campo. Oggi le sue condizioni verranno valutate meglio, ma non ci sarà con il Ludogorets anche per evitare di farsi ancora male. “Dunque, se Handanovic starà bene giocherà con la Juventus, altrimenti toccherà ancora a Padelli”, scrive TS.

(Fonte: TuttoSport)