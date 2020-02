TS – Handanovic in dubbio per il derby. Con Padelli sono stati due i problemi di Conte

Handanovic si è fatto male alla vigilia della gara con l’Udinese. TuttoSport parla del suo infortunio e sottolinea come Conte si sia trovato di fronte ad un duplice problema. “In primis ha dovuto digerire il forfait del capitano. In secondo luogo ha dovuto dare a Padelli un surplus di motivazioni dopo la mortificante esclusione dalla Coppa Italia. E’ una competizione in cui per tradizione viene lasciato il palcoscenico ai portieri di riserva. Esclusione dura da digerire per Padelli che presto – essendo in scadenza – dovrà discutere il suo futuro con l’Inter“.

In panchina non c’era neanche Berni a disposizione perché squalificato per le prossime due gare e così l’allenatore ha convocato Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista nerazzurro. Handanovic resta in dubbio per il derby nonostante il mister sia sembrato positivo: “Alla gara col Milan mancano sette giorni, sicuramente lo staff medico cercherà di recuperarlo”, ha sottolineato.

