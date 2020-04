Sky – Inter, attesa per capire le tappe della ripresa. Handanovic ha fatto da collante. Rinnovo pronto

Al momento in casa Inter non è stata fissata una data per la ripresa degli allenamenti. I giocatori nerazzurri partiti all’estero sono rientrati in Italia e dovranno quindi rispettare le misure di quarantena per 15 giorni. Nell’ultima settimana di aprile probabile vengano fatti dei test sanitari per la ripresa. Verranno fatti a scaglioni, serviranno due o tre giorni per completarli.

A Skysport hanno sottolineato il ruolo di Handanovic in questo periodo. Queste le parole di Paventi, inviato del canale satellitare: «E’ un capitano molto discreto, che è stato molto presente in questo periodo. Lo spogliatoio come luogo fisico si è perso, la squadra ha continuato a sentirsi con le riunioni tecniche fatte con lo staff tecnico, con le chat di gruppo, per cercare di non perdere l’amalgama e l’unione che si era creata nei mesi scorsi. Un’intesa che servirà riportare sul campo insieme agli allenamenti e a tutto quello che servirà per trovare un buona condizione fisica. Il capitano ha fatto da collante. Quando si tornerà a parlare di contratti lui rinnoverà il suo con l’Inter fino al 2022. E’ un giocatore presente, al centro delle discussioni, anche per la vicenda degli stipendi. Ha dato il suo apporto e la sua presenza è stata davvero importante in queste settimane».

(Fonte: SS24)