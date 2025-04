Presente negli studi di TNT Sports, Owen Hargreaves , ex stella di Bayern e Man United, ha parlato dell'Inter. I nerazzurri, dopo aver eliminato il Bayern, affronteranno il Barcellona in semifinale di Champions.

"Sono davvero ben allenati, hanno grande esperienza nei ruoli nevralgici a centrocampo e i due giocatori in attacco sono fenomenali. Lautaro Martinez è di livello mondiale. Subiscono pochissimi gol. In un certo modo, è davvero una ricetta perfetta. Contro il Bayern Monaco, a San Siro, hanno avuto il 38% del possesso palla. Quando giocheranno contro il Barcellona, una squadra che fa così tanto possesso, l'Inter potrà colpire in ripartenza e contropiede. Difendono splendidamente e possono colpire in contropiede. È la ricetta perfetta per vincere questa Champions League".