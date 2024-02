In una lunga intervista a France Football, Eden Hazard ha analizzato la sua carriera. Dagli inizi, fino alla deludente avventura al Real Madrid. L'ex giocatore ha parlato pure della sua esperienza con Antonio Conte: "È quello che mi ha chiesto di più, ogni giorno. E' uno dei più grandi allenatori e forse con lui ho vissuto la mia stagione migliore al Chelsea, ma non ne potevo più dei suoi allenamenti, delle sedute tattiche. Con Mourinho è andata male il terzo anno, ma in allenamento diceva ai compagni di fare attenzione, di non entrare duro su di me, così prendevo palla e ridevo, ricordandogli gli ordini di Mourinho”.

Focus anche sull'alimentazione: "Magari non abusavo, ma non vi prestavo attenzione. Mi piace mangiare e bere un bicchiere in compagnia. Mi capitava la sera prima di una partita di mangiare a casa e bere una bottiglia di buon vino. A Natale, per i Boxing Day, non rinunciavo a buoni pranzi e poi segnavo lo stesso. E in frigo c'è sempre stata una buona bottiglia di champagne. Tanto sapevo che non serviva a nulla stare a dieta, perché sapevo che non avrei giocato fino ai 40 anni".