La dirigenza nerazzurra lo seguiva da tempo, ma ora il campo dovrà dare le prime risposte

Gianni Pampinella Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 16:16)

Il vero interrogativo che accompagna l’arrivo di Luis Henrique all’Inter riguarda il suo valore reale: i 25 milioni investiti corrispondono al peso specifico del giocatore? E, soprattutto, il brasiliano porterà davvero un salto di qualità alla squadra di Chivu? La dirigenza nerazzurra lo seguiva da tempo, ma ora il campo dovrà dare le prime risposte.

"Il vero enigma che Luis Henrique dovrà risolvere riguarda il suo valore. Gli osservatori nerazzurri sono rimasti attratti dal "nuovo" Luis Henrique, che De Zerbi aveva cominciato a impiegare da esterno a tutta fascia, tanto a destra quanto a sinistra: lo hanno immaginato come alternativa a Dumfries e Dimarco, dunque, inserendo in rosa un tipo di giocatore nuovo, diverso, visto che tutti gli esterni di Inzaghi erano in origine terzini mentre Luis Henrique nasce come ala. Anzi, a dirla tutta è ancora un'ala, perché la sua riconversione tattica non la si può dire completa, dato che al brasiliano mancano ancora le basi per svolgere una fase difensiva completa, efficace", sottolinea Repubblica.

"Sa ripiegare in copertura grazie alla sua velocità, ma è debole nel contrasto ed è sempre perdente nei duelli aerei. D'altro canto, ha qualità che nessuno, nell'Inter degli ultimi anni, ha mostrato. È rapidissimo nel breve, ha uno scatto bruciante anche quando parte da fermo e conosce a menadito l'arte del dribbling. Di lui in Brasile dicevano che "ha l'allegria nelle gambe" e in effetti è così. Non è ancora chiaro, in ogni caso, come intenda impiegarlo Chivu. Nell'amichevole in casa del Monaco, di fatto il debutto stagionale, lo ha messo a destra nel ruolo di Dumfries. Nella ripresa l'ha impiegato da mezzala: esperimento interessante".

"In teoria sarebbe ideale nel 3-4-2-1, nella posizione di trequartista-ala sinistra che il club vorrebbe affidare a Lookman: è, a conti fatti, il ruolo in cui Luis Henrique si trova meglio, anche se è ancora carente sul piano della finalizzazione. In attesa di approfondirne la conoscenza, il brasiliano può essere un'arma formidabile a partita in corso. Sarebbe servito assai, la stagione scorsa, quando spesso l'Inter si è impantanata in finali pasticciati. Di sicuro è ancora presto per dire se 25 milioni siano stati il prezzo giusto".

(Repubblica)