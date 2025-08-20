Il giocatore ha bisogno di un periodo di adattamento ad un nuovo calcio

Quattro rinforzi e una rosa che si arricchisce di nuove soluzioni: Sucic, Bonny, Pio Esposito e Luis Henrique sono i volti nuovi dell’Inter in questo avvio di stagione. Se i primi tre hanno già dato segnali incoraggianti tra Mondiale per club e amichevoli, il brasiliano resta ancora un’incognita secondo il Corriere dello Sport.

"È ancora tutto da scoprire. Comprensibile che abbia bisogno di un periodo di adattamento ad un nuovo calcio, sorprende, però, il fatto che non si siano visti i suoi dribbling e gli uno contro uno. Eppure è stato portato alla Pinetina proprio per quello. Nell’Inter, infatti, mancavano elementi in grado di puntare l’uomo con frequenza, in modo da creare la superiorità, e l’idea Luis Henrique nasceva proprio dall’idea di colmare questa lacuna".

"Plausibile che sia solo una questione di tempo. Nel senso che il brasiliano sembra ancora impegnato ad apprendere i compiti difensivi richiesti ad un esterno a tutta fascia ed è talmente applicato e preoccupato di rispettare le consegne da non fidarsi nel rischiare la giocata. In merito ad applicazione ed attenzione non c’è molto da dire a Luis Henrique. Gli è mancato, invece, un pizzico di coraggio e di sfrontatezza. Probabile che sia solo questione di accumulare sicurezza".

"Luis Henrique è nato come esterno offensivo di fascia sinistra, che, essendo destro di piede, è portato ad entrare dentro al campo. Anche sabato è stato soprattutto attento ai meccanismi difensivi, senza riuscire a fare male nella metà campo avversaria. E allora chissà che non possa rivelarsi utile pure in posizione più avanzata, come componente di un tridente offensivo. Del resto, senza Lookman, Chivu studierà qualche soluzione interna per modificare l’assetto. Così Luis Henrique potrebbe essere un’ipotesi in questo senso".

