Thierry Henry, dagli studi della CBS, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter : "L'Inter ha fatto 3 gol in trasferta e non ottiene nessun vantaggio. Come è possibile?

Non mi aspettavo che l'Inter giocasse come ha fatto, visto come hanno giocato recentemente: bisogna dar loro credito per come hanno giocato a Barcellona. Ad essere inesto, non me lo aspettavo: molte persone pensavano che l'Inter fosse spacciata".