Quello che offre Inzaghi tatticamente, se ci pensi è un po' folle. E stiamo parlando di una squadra italiana. Quando vedi i difensori centrali a centrocampo, il tuo centrale di sinistra larghissimo sulla fascia sinistra, quello centrale sotto di lui che crossa per l’altro centrale in area avversaria... e se metti in pausa, i tre centrocampisti stanno giocando come difensori centrali per far uscire la palla. Non ho visto molte squadre fare questo nella storia, soprattutto in Italia. Quindi è una squadra che bisogna rispettare ma altrettanto bisogna fare con l'allenatore"