Hernanes risponde all’appello degli Insuperabili: asta per partecipare a una gara di punizioni

Si è appena aperta l’asta per incontrare il Profeta presso il centro sportivo comunale “Denis Bortoletto”, sede degli incontri e degli allenamenti dell’ASD Sale, per sfidarlo a una gara di punizioni e rigori. Sarà una giornata indimenticabile, grazie alla quale il vincitore potrà dare un grande contributo a una nobile causa vivendo il più bel sogno per qualsiasi amante del pallone. L’asta, a pochissimi minuti dalla sua apertura, ha già raggiunto 150 euro. Le puntate sono aperte al link diretto www.memorabid.com/profeta.

Alberto Zacchetti Ceriani, CEO e fondatore di Memorabid: "Quando ho ricevuto il messaggio di Davide Leonardi, presidente degli Insuperabili, che mi mostrava i danni provocati alla sede di Torino, ho capito che non c’era tempo da perdere. E’ un orgoglio, per me e per Memorabid, poter dare un contributo per la ricostruzione. Questi ragazzi sono amici ormai da un decennio, una delle associazioni più meritevoli e impegnate che abbia conosciuto. Per sostenere ulteriormente il loro straordinario lavoro Memorabid non applicherà alcuna commissione sull’asta, ogni singolo euro verrà destinato totalmente agli Insuperabili per la ricostruzione della loro sede".

Alberto e Pierpaolo Delconte, dirigenti ASD Sale: "Abbiamo deciso di aderire a questa asta benefica grazie alla disponibilità di Hernanes. È una bellissima occasione per ogni appassionato per incontrare un grande campione come il Profeta e calciare insieme a lui, non dimenticando che oltre a divertirsi si aiuta. Ringraziamo Memorabid per averci coinvolti e averci dato la possibilità di dare il nostro contributo per ricostruire la casa degli Insuperabili".

Davide Leonardi, presidente Insuperabili: "Gli ultimi giorni non stati affatto facili per noi. Oltre al danno economico abbiamo avuto un rallentamento del lavoro quotidiano e per una realtà come la nostra che ha in gestione 17 sedi è davvero un problema. In occasioni spiacevoli come queste però vediamo tutto l’affetto delle persone che ci supportano. Con Memorabid collaboriamo ormai da diversi anni e abbiamo un rapporto fantastico. L’iniziativa promossa da Alberto, con il coinvolgimento di un campione come Hernanes, ci riempie di orgoglio. Colgo quindi l’occasione per ringraziare nuovamente Alberto e tutte le persone di Memorabid".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.