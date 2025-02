Attraverso il proprio profilo su TikTok, Hernanes ha analizzato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus. "I nerazzurri hanno la sindrome del bel ragazzo, del modello figo. Perché ha una bella faccia, un bel fisico scolpito in palestra; è intelligente e grazioso, ha le risorse economiche e una bella macchina".

"Per questo pensa automaticamente che tutte le ragazze cadano ai suoi piedi e può portare a casa il risultato. Ma non è così. A volte può trovare una ragazza che voleva qualcosa in più, e così succede anche all'Inter".