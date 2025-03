Intervistato da "La Stampa", Hernanes ha commentato le 8 giornate di squalifica per la lite con l'arbitro nel corso di Sale-Spinettese, gara della Prima Categoria piemontese terminata 2-1. "Ho sbagliato, chiedo scusa. E la punizione, la più pesante, è giusta: sono stato nel grande calcio, una sanzione pesante serve per allontanare l’idea di un possibile trattamento diverso e, soprattutto, dovrà servire da esempio. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Mai ero stato cacciato dal campo per aver contestato la decisione arbitrale, anzi: mi sono sempre detto come fosse inutile dire la tua dopo che il direttore di gara ha fischiato. Indietro non si torna, quindi...".