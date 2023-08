Heurtaux: “L’Inter ha la rosa più forte. Samardzic? Qualcosa dietro c’è. Potrebbe anche…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Thomas Heurtaux ha detto la sua sul mancato trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter. "È difficile capire la situazione. Da fuori non so come sia potuto succedere, qualcosa dietro c'è. Se deve fare il salto di qualità? Potrebbe anche restare all'Udinese 2/3 anni, ma capisco che se viene da cercato squadre che giocano la Champions sia difficile dire di no".