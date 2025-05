Da settimane si rincorreva la voce di un possibile approdo di Dean Huijsen al Real Madrid. L'ex difensore della Juventus ha disputato una grandissima stagione con il Bournemouth e per lui è pronto il grande salto in una big.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'affare è da considerarsi concluso: "Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo con Dean Huijsen, here we go. Huijsen farà ora le visite mediche e poi firmerà un contratto di cinque anni. Il ReaL Madrid pagherà 50 mln di euro al Bournemouth. Il Real considera Huijsen un talento top voluto da Xabi Alonso"