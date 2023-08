Presente e futuro Inter? Ad Appiano partitella con l’U18: Humanes scatta una foto con Lautaro

La speranza è che chi compare non sia solo il presente, ma anche il futuro. Magari affiancato, un giorno, dal ragazzo di belle speranze a destra

La speranza è che chi compare a sinistra non sia solo il presente, ma anche il futuro. Magari affiancato, un giorno, dal ragazzo di belle speranze che nella foto compare sulla destra. I tifosi dell'Inter si sfregano le mani, e sperano. Intanto, si godono Lautaro Martinez, numero 10, capitano e bomber di un'Inter che punta alla seconda stella e che ha iniziato al meglio il suo campionato contro il Monza. Ma chissà che il giovane accanto a lui non possa diventare, un giorno, ugualmente importante.

Il ragazzo in questione è Hugo Humanes Gomez, giovane attaccante di talento che nei giorni scorsi si è unito all'Inter dalle giovanili del Real Madrid, dove ha segnato più di 100 gol. Nella partitella di oggi ad Appiano contro la prima squadra di Inzaghi, Humanes Gomez, che gioca nell'Under 18, ne ha approfittato per una foto con il grande campione. Una foto che, chissà, un giorno potrebbe rappresentare un cimelio indelebile per tutti gli interisti.