Giuseppe Iachini, presente al premio Cesarini di Civitanova Marche, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW, parlando così della Serie A: "Chi vince ha sempre ragione, il Napoli ha dimostrato sul campo di essere una squadra forte e ha fatto un ottimo campionato, con Conte che ha compiuto una grande impresa, visto quello che era accaduto lo scorso anno. C'è da dire però che anche l'Inter ha fatto un bellissimo lavoro, ha avuto solo un grande rammarico perché ha disputato quasi un girone intero in più del Napoli. Sono tante partite e quando giochi spesso 3 gare a settimana, qualche punto lo concedi sempre e lo dico perché mi è capitato anche a me da calciatore. È stata una bella lotta a tutti i livelli, sia per lo scudetto, sia per le coppe, sia per la salvezza. È stata una stagione molto bella".