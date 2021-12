Ibrahimovic: “Materazzi? Entrava per far male. Dopo un derby Inzaghi disse…”

Il retroscena di Ibra al Corriere della Sera su Matrix: "Con lui avevo un conto aperto da anni. L'ho saldato in un derby"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, ha parlato così del rapporto con Marco Materazzi: «Entrava da dietro per fare male; e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per fare male o semplicemente entra duro, come Chiellini, come Stam, come Maldini... Con lui avevo un conto aperto da anni. L'ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia. Pippo Inzaghi commentò: "Il più bel derby della mia vita: 1 a 0, gol di Ibra, Materazzi in ospedale". Ovviamente stava scherzando».