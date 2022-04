Le Parisien – Icardi-PSG, la storia di un pasticcio. Può dire addio in estate

In Francia si parla dell'attaccante argentino ex Inter e si dice che ha deluso le aspettative specie in questa ultima stagione

Eva A. Provenzano

Mauro Icardi non è riuscito ad imporsi in Francia, soprattutto in questa stagione, nonostante il titolo vinto dal PSG. Il giocatore nerazzurro è da sempre nel mirino della stampa francese per il suo rendimento. Addirittura Le Parisien si riferisce a lui con la parola 'pasticcio'. "Tra problemi personali e poco tempo giocato, quella del giocatore argentino è la storia di un gran pasticcio", titola il quotidiano.

"Dopo una prima stagione di successo, il giocatore, arrivato a Parigi a settembre 2019, ha deluso. Dovrebbe lasciare il club la prossima estate, due anni prima della scadenza del suo contratto", si legge ancora nell'articolo. Sono solo cinque i gol segnati in questa stagione.

Così il giornale parigino si chiede: "L'immagine di Mauro Icardi, confortato da Kylian Mbappé poco prima di entrare negli spogliatoi dello stadio Raymond-Kopa di Angers dopo aver subito un infortunio al quadricipite destro durante il riscaldamento, sarà l'ultima dell'attaccante argentino con i colori del PSG? Non è ancora certo, ma potrebbe benissimo essere il caso".

(Fonte: Le Parisien)