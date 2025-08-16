Mauro Icardi è tornato al gol 259 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al menisco del ginocchio.

L’ex attaccante ed ex capitano dell'Inter si era infortunato il 7 novembre scorso durante la sfida di Europa League tra Galatasaray e Tottenham e ieri sera ha ritrovato la rete nel 3-0 rifilato dal Galatasaray al Karagumruk.