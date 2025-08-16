Mauro Icardi è tornato al gol 259 giorni dopo la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al menisco del ginocchio.
Icardi torna a segnare dopo 10 mesi: l'ex Inter in gol 259 giorni dopo l'infortunio
Icardi torna a segnare dopo 10 mesi: l’ex Inter in gol 259 giorni dopo l’infortunio
Dopo la rottura del crociato e la lesione al menisco, l’ex Inter segna nel 3-0 al Karagumruk: prima rete da ottobre ad oggi
L’ex attaccante ed ex capitano dell'Inter si era infortunato il 7 novembre scorso durante la sfida di Europa League tra Galatasaray e Tottenham e ieri sera ha ritrovato la rete nel 3-0 rifilato dal Galatasaray al Karagumruk.
L'argentino non segnava dal 23 ottobre 2024, sempre in Europa League contro l’Elfsborg. Dieci mesi dopo, Icardi ha interrotto il digiuno realizzativo.
