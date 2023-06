Icardi ritorna al Psg? Wanda pubblica un post da Istanbul con un indizio sul futuro

Mauro Icardi ha festeggiato la vittoria del campionato con il Galatasaray. L'ex attaccante dell'Inter, arrivato in Turchia in prestito dal Psg, ha segnato 23 gol. Una stagione positiva per Maurito, che nella squadra di Parigi faticava a trovare il giusto spazio. Se sul fronte sentimentale non è molto chiaro cosa succeda tra Wanda e Mauro, su quello relativo al futuro del giocatore ci potrebbero essere delle novità.