Intervenuto a “1 Football Club“, Mario Ielpo ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex portiere di Milan e Lazio, la favorita per la vittoria del titolo rimane l'Inter. "Qualche tempo fa avevo detto che, in caso di pareggio tra Napoli e Inter, l’Atalanta sarebbe potuta entrare in corsa come terza forza del campionato. Alla fine ha pareggiato anche l’Atalanta, quindi questo scenario non si è verificato e, anzi, i bergamaschi mi hanno un po’ deluso".