Il calendario dell’Inter: Roma, Barcellona e Verona, date e orari

La stagione dell'Inter continua con i nerazzurri impegnati su due fronti. La sfida con la Roma di domenica apre l'ennesimo ciclo di partite ravvicinate e importanti, con la semifinale di Champions League contro il Barcellona in mezzo al rush finale in campionato.

Si comincia il 27 aprile alle 15: Inter-Roma (inizialmente in programma sabato 26) si giocherà domenica in seguito all'invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco.