Il Giornale – Inter, Lukaku gioca da brocco. Onana? Da vendere subito se c’è chi…

"Ma Lukaku? Dicono, sfortunato: ha preso la trasversa. No, quello è un errore da brocco". Apre così l'analisi de Il Giornale, nella sua edizione odierna, sul pareggio dell'Inter sul campo della Salernitana. Sotto gli occhi di tutti rimane il grave errore sotto porta del belga, che ha sciupato la possibilità di chiudere il match sul 2-0: "Un centravanti da 12 milioni l’anno non può prendere la traversa di testa a 2 metri dalla porta e tuffandosi a 50 centimetri da terra. Lukaku non è un brocco ma da tale gioca anche a Salerno.