L’urgenza è quella di rinnovare il contratto al tecnico: in scadenza a giugno 2024, per il piacentino sarebbe pronto un prolungamento di altri due anni

Non c'è fretta, ma uno dei punti in agenda in casa Inter è il rinnovo di Simone Inzaghi. Come conferma Il Giorno nella sua edizione odierna, infatti, l'obiettivo del club nerazzurro è quello di prolungare il contratto del tecnico piacentino: per luisarebbe pronto un prolungamento di altri due anni già al ritorno dal ritiro in Giappone.