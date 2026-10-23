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Dopo il primo successo stagionale in Champions League è tempo di rituffarsi in campionato, con i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina nell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30 a San Siro. Inter che vuole proseguire il proprio percorso positivo in Serie A, reduce da un avvio con sei vittorie e un pareggio in sette partite, con un ottimo rendimento casalingo. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Vanoli, che arriva dalla sconfitta per 1-3 subita al Franchi contro il Como, lo stesso punteggio con cui la squadra di Chivu ha conquistato tre punti nella trasferta di Bologna dell'ultimo turno di Serie A.

I PRECEDENTI

Sono 177 i precedenti tra Inter e Fiorentina in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 74 vittorie, contro le 46 dei viola, mentre 56 pareggi completano il quadro. L'Inter ha realizzato complessivamente 275 gol, contro i 224 della Fiorentina. Nelle ultime 18 sfide di campionato contro la squadra toscana, l'Inter è rimasta imbattuta in 16 occasioni, conquistando 10 vittorie e sei pareggi. Nelle sei gare più recenti, i nerazzurri hanno ottenuto quattro successi, un pareggio e una sconfitta.

La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte di campionato contro l'Inter, dopo essere rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti, con una vittoria e due pareggi. Per ritrovare una serie più lunga di sconfitte esterne consecutive contro i nerazzurri in Serie A bisogna risalire al periodo compreso tra il 2001 e il 2013, quando i viola incassarono 12 ko di fila. La sfida in programma sarà inoltre appena la seconda tra Inter e Fiorentina in Serie A disputata alle 12:30. L'unico precedente in questa fascia oraria risale al 22 aprile 2012, quando le due squadre pareggiarono 0-0 allo stadio Artemio Franchi.

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IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter si presenta alla sfida con i viola al primo posto in classifica al pari della Lazio: dopo sette giornate i nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato (21 gol segnati, con una media di tre a partita) e nove subiti. Solo cinque volte nella storia della Serie A una squadra è rimasta senza sconfitte nelle prime otto giornate stagionali incassando più reti: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 e nel 1999/00 (11 in entrambe le occasioni) e l'Inter nel 2004/05 (13). La squadra di Cristian Chivu è imbattuta da 17 partite di Serie A, con 11 vittorie e sei pareggi: si tratta della striscia più lunga senza sconfitte nella gestione dell'allenatore romeno. In generale, l'Inter non registrava una serie più lunga in campionato da settembre 2023-aprile 2024, quando arrivò a 28 gare consecutive senza ko.

I nerazzurri hanno vinto tutte le quattro partite casalinghe disputate in questo campionato, segnando 15 gol. Negli ultimi 50 anni, soltanto Roma, Juventus e Sampdoria sono riuscite a vincere ciascuna delle prime cinque gare interne stagionali in Serie A realizzando più reti: la Roma nel 1990/91 (16) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16). L'Inter è inoltre una delle squadre che hanno conquistato più punti in rimonta nelle prime sette giornate stagionali nell'era dei tre punti a vittoria: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22. Carattere e voglia di vincere, capaci di reagire davanti alle difficoltà e ribaltare le partite trovando la via della rete in più modi con diversi protagonisti: la squadra di Chivu è una delle due, insieme alla Lazio, ad aver già mandato a segno 10 giocatori diversi in questa Serie A.

Inter e Fiorentina sono tra le quattro squadre che hanno giocato più palloni nell'area di rigore avversaria in questo campionato: 283 per i nerazzurri e 236 per i viola, al pari di Roma e Como. L'Inter segna un gol dall'interno dell'area ogni 15,7 palloni giocati negli ultimi 16 metri, quarto miglior dato del torneo.

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I NUMERI DI CALHANOGLU

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A: il centrocampista nerazzurro ha segnato sette gol contro i viola. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente quattro centrocampisti hanno realizzato più reti contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l'Inter, Andrea Pirlo contro il Parma e Clarence Seedorf contro la Juventus, tutti a quota otto, e Marek Hamšík contro Palermo (otto) e Bologna (nove). Çalhanoglu è anche tra i giocatori più efficienti sotto porta in questo campionato. Tra quelli con più di una rete all'attivo, il turco ha una media di un gol ogni 69,7 minuti giocati. Solamente Ange-Yoan Bonny (64,5), Donyell Malen (66,3) e Sandro Kulenovic (55,0) presentano un rapporto migliore.

IL MOMENTO DI CALHANOGLU

Marcus Thuram sta vivendo un grande momento a livello realizzativo: Tikus è infatti andato a segno nelle ultime sei presenze casalinghe in Serie A. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente due giocatori sono arrivati ad almeno sette partite interne consecutive a segno con l'Inter: Romelu Lukaku nel 2021 e Christian Vieri nel 2003, autore di una serie arrivata a 11 gare. Il francese è inoltre tra i giocatori con più di una rete in questo campionato con il miglior rapporto tra minuti giocati e gol segnati: una rete ogni 64,5 minuti, al pari di Ange-Yoan Bonny tra i quattro migliori marcatori per rendimento realizzativo.

LE PRIME VOLTE CONTRO LA FIORENTINA

La Fiorentina è stata l'avversaria contro cui Marcus Thuram ha segnato il suo primo gol in Serie A con l'Inter. Il francese è andato a segno con un bel colpo di testa su cross di Dimarco nella vittoria per 4-0 del 3 settembre 2023 a San Siro, partita in cui ha fornito anche un assist a Lautaro nella ripresa. Contro i viola è arrivato anche il primo gol in Serie A di Petar Sucic con la maglia nerazzurra. Il centrocampista croato ha segnato il 29 ottobre 2025, nel successo interno per 3-0: una magia arrivata dopo un meraviglioso dribbling con la suola. Anche la prima rete in Serie A di Henrikh Mkhitaryan con l'Inter è arrivata contro la Fiorentina, nel successo esterno per 3-4 del 22 ottobre 2022: una rete decisiva, arrivata nell'ultimo minuto di recupero di un match rocambolesco e spettacolare.