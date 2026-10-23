Dopo il primo successo stagionale in Champions League è tempo di rituffarsi in campionato, con i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina

Marco Macca
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Dopo il primo successo stagionale in Champions League è tempo di rituffarsi in campionato, con i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina nell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30 a San Siro. Inter che vuole proseguire il proprio percorso positivo in Serie A, reduce da un avvio con sei vittorie e un pareggio in sette partite, con un ottimo rendimento casalingo. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Vanoli, che arriva dalla sconfitta per 1-3 subita al Franchi contro il Como, lo stesso punteggio con cui la squadra di Chivu ha conquistato tre punti nella trasferta di Bologna dell'ultimo turno di Serie A.

mkhitaryan carlos augusto champions inter shakthar (1)

I PRECEDENTI

Sono 177 i precedenti tra Inter e Fiorentina in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 74 vittorie, contro le 46 dei viola, mentre 56 pareggi completano il quadro. L'Inter ha realizzato complessivamente 275 gol, contro i 224 della Fiorentina. Nelle ultime 18 sfide di campionato contro la squadra toscana, l'Inter è rimasta imbattuta in 16 occasioni, conquistando 10 vittorie e sei pareggi. Nelle sei gare più recenti, i nerazzurri hanno ottenuto quattro successi, un pareggio e una sconfitta.

La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte di campionato contro l'Inter, dopo essere rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti, con una vittoria e due pareggi. Per ritrovare una serie più lunga di sconfitte esterne consecutive contro i nerazzurri in Serie A bisogna risalire al periodo compreso tra il 2001 e il 2013, quando i viola incassarono 12 ko di fila. La sfida in programma sarà inoltre appena la seconda tra Inter e Fiorentina in Serie A disputata alle 12:30. L'unico precedente in questa fascia oraria risale al 22 aprile 2012, quando le due squadre pareggiarono 0-0 allo stadio Artemio Franchi.

carlos augusto curva barella (1)
Getty Images

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L'Inter si presenta alla sfida con i viola al primo posto in classifica al pari della Lazio: dopo sette giornate i nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato (21 gol segnati, con una media di tre a partita) e nove subiti. Solo cinque volte nella storia della Serie A una squadra è rimasta senza sconfitte nelle prime otto giornate stagionali incassando più reti: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 e nel 1999/00 (11 in entrambe le occasioni) e l'Inter nel 2004/05 (13). La squadra di Cristian Chivu è imbattuta da 17 partite di Serie A, con 11 vittorie e sei pareggi: si tratta della striscia più lunga senza sconfitte nella gestione dell'allenatore romeno. In generale, l'Inter non registrava una serie più lunga in campionato da settembre 2023-aprile 2024, quando arrivò a 28 gare consecutive senza ko.

I nerazzurri hanno vinto tutte le quattro partite casalinghe disputate in questo campionato, segnando 15 gol. Negli ultimi 50 anni, soltanto Roma, Juventus e Sampdoria sono riuscite a vincere ciascuna delle prime cinque gare interne stagionali in Serie A realizzando più reti: la Roma nel 1990/91 (16) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16). L'Inter è inoltre una delle squadre che hanno conquistato più punti in rimonta nelle prime sette giornate stagionali nell'era dei tre punti a vittoria: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22. Carattere e voglia di vincere, capaci di reagire davanti alle difficoltà e ribaltare le partite trovando la via della rete in più modi con diversi protagonisti: la squadra di Chivu è una delle due, insieme alla Lazio, ad aver già mandato a segno 10 giocatori diversi in questa Serie A.

Inter e Fiorentina sono tra le quattro squadre che hanno giocato più palloni nell'area di rigore avversaria in questo campionato: 283 per i nerazzurri e 236 per i viola, al pari di Roma e Como. L'Inter segna un gol dall'interno dell'area ogni 15,7 palloni giocati negli ultimi 16 metri, quarto miglior dato del torneo.

Calhanoglu
Getty Images

I NUMERI DI CALHANOGLU

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A: il centrocampista nerazzurro ha segnato sette gol contro i viola. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente quattro centrocampisti hanno realizzato più reti contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l'Inter, Andrea Pirlo contro il Parma e Clarence Seedorf contro la Juventus, tutti a quota otto, e Marek Hamšík contro Palermo (otto) e Bologna (nove). Çalhanoglu è anche tra i giocatori più efficienti sotto porta in questo campionato. Tra quelli con più di una rete all'attivo, il turco ha una media di un gol ogni 69,7 minuti giocati. Solamente Ange-Yoan Bonny (64,5), Donyell Malen (66,3) e Sandro Kulenovic (55,0) presentano un rapporto migliore.

IL MOMENTO DI CALHANOGLU

Marcus Thuram sta vivendo un grande momento a livello realizzativo: Tikus è infatti andato a segno nelle ultime sei presenze casalinghe in Serie A. Nell'era dei tre punti a vittoria, solamente due giocatori sono arrivati ad almeno sette partite interne consecutive a segno con l'Inter: Romelu Lukaku nel 2021 e Christian Vieri nel 2003, autore di una serie arrivata a 11 gare. Il francese è inoltre tra i giocatori con più di una rete in questo campionato con il miglior rapporto tra minuti giocati e gol segnati: una rete ogni 64,5 minuti, al pari di Ange-Yoan Bonny tra i quattro migliori marcatori per rendimento realizzativo.

LE PRIME VOLTE CONTRO LA FIORENTINA

La Fiorentina è stata l'avversaria contro cui Marcus Thuram ha segnato il suo primo gol in Serie A con l'Inter. Il francese è andato a segno con un bel colpo di testa su cross di Dimarco nella vittoria per 4-0 del 3 settembre 2023 a San Siro, partita in cui ha fornito anche un assist a Lautaro nella ripresa. Contro i viola è arrivato anche il primo gol in Serie A di Petar Sucic con la maglia nerazzurra. Il centrocampista croato ha segnato il 29 ottobre 2025, nel successo interno per 3-0: una magia arrivata dopo un meraviglioso dribbling con la suola. Anche la prima rete in Serie A di Henrikh Mkhitaryan con l'Inter è arrivata contro la Fiorentina, nel successo esterno per 3-4 del 22 ottobre 2022: una rete decisiva, arrivata nell'ultimo minuto di recupero di un match rocambolesco e spettacolare.

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