Immobile: “Inter? Difficoltà 10. Lautaro grande campione, ritrovare Inzaghi…”

Anche a SportMediaset, Ciro Immobile ha parlato in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l' Inter . Ecco le dichiarazioni del capitano della Lazio: “Ho cercato di lavorare bene in queste ultime settimane. Mentalmente mi ha un po’ sconvolto l’infortunio, venivo da un momento buono ed è stato un fulmine a ciel sereno, ma fa parte del gioco. Sto lavorando, ero d’accordo col mister sullo spezzone col Lecce, mi sembrava tutto ok e siamo pronti per domani.

Inter? Livello di difficoltà 10, hanno fatto la finale di Champions e sono primi in Italia, è tra le squadre più forti d’Europa. L’avevamo preparata bene la partita di campionato, poi il risultato non ci ha premiato. Cercheremo di mettere tutto in campo nella partita secca. Bello giocare contro le squadre forti comunque, che sia favorita o no si dice sul tavolo, poi parla il campo. Sappiamo come batterli, lo abbiamo fatto negli anni passati.