Impallomeni: “Atalanta-Napoli non è un bivio scudetto. Se Conte prende…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Atalanta-Napoli. Per l'ex giocatore non sarà un bivio scudetto. "Non credo in nessun caso. E' ancora lunga, il Napoli ha il vantaggio di un impegno a settimana, siamo curiosi di capire cosa farà il Napoli nelle prossime 5 partite. Se scollina senza problemi, bisogna stare attenti. Perché se Conte prende un vantaggio è difficile poi riprenderlo. Ma per me l'Atalanta non è fuori".