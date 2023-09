Impallomeni: “Juve ha meno rispetto a Inter e Napoli. Barella è il calciatore…”

Juventus che vuole cercare di cambiare qualcosa rispetto allo scorso anno

"C'è lo sforzo di Allegri di dare una forma diversa. Il campo ha detto che serve un salto in avanti significato, ma vedo Allegri che vuole dare un gioco diverso, aggiungendo un po' più di orgoglio. Non sappiamo ancora se siamo in avanti o allo stesso punto. Nonostante questo sforzo ho visto luci ma anche qualche ombra. Dobbiamo prenderci del tempo. Ha meno rispetto ad Inter e Napoli, ma avrà il vantaggio del non giocare le coppe e in una stagione questo può fare la differenza".