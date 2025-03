Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro delle panchine di Roma e Juve. "Non so perchè la Roma non abbia mai sentito Allegri ma è il profilo che serve. In una grande piazza non serve solo allenare ma muoverti in un certo modo. Sarri no, Gasperini potrebbe essere. Serve un allenatore completo. La società va in cerca di un profilo che possa garantire una qualificazione costante in Champions e una valorizzazione del parco giocatori. Italiano è bravo ma Roma è tosta. Di Gasperini l'unico neo è il carattere spigoloso".