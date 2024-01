Impallomeni: “Bel duello Inter-Juve, ci voleva proprio. Allegri? Battuta senza malizia”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus, in lotta per lo scudetto con l'Inter:

"La risposta della Juventus è stata perentoria, anche dal punto di vista estetico. E' una Juventus formato Scudetto. Non si può più nascondere. La battuta di Allegri? Gli è uscita così di getto, senza malizia. Non è da cartellino rosso ma da giallo al massimo. E' vero, si deve stare attenti quando parla ma non l'ha fatta con l'intento di fare polemica. Tralasciando questo, è una Juve cambiata rispetto allo scorso anno. Vlahovic ora sta bene, si vede. Così come Szczesny. Vedevo l'Inter strafavorita ma la Juventus se la sta giocando con una squadra che all'inizio non valutavamo all'altezza per giocarsela per un obiettivo così importante".