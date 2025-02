Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la clamorosa eliminazione del Milan in Champions League. "Un'analisi molto lucida di Conceicao. Il Milan ha giocato un primo tempo sontuoso. Theo Hernandez ha preso un primo giallo inutile, che non doveva prendere. Grave la sua responsabilità, Conceicao lo ha difeso ma credo che il Feyenoord sia tre categorie sotto al Milan. E' grave, inutile nascondersi, non parlo di fallimento perché rischia di chiudere la stagione con due trofei. Se non partecipassi alla prossima Champions sarebbe un fallimento clamoroso ma non butterei tutto a mare".