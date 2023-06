Impallomeni: “Frattesi? Per me ha scelto l’Inter. Credo che stavolta i nerazzurri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Davide Frattesi. L'ex giocatore commenta l'intervista rilasciata dal centrocampista alla Gazzetta dello Sport. "Ho letto l'intervista di Frattesi, per me ha individuato l'Inter nel suo club. Credo che l'Inter non si farà sorprendere un'altra volta come lo scorso anno".