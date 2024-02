Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha commentato la prestazione dell'Inter nella vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha commentato la prestazione dell'Inter nella vittoria in Champions League contro l'Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa l'ha colpita di più dell'Inter ieri sera?

"Secondo tempo dominato. Questa squadra non ha più timore di nessuno. Gioca con grande determinazione e consapevolezza. E' uscito fuori un 1-0 che non certifica però il passaggio del turno. Lì sarà una battaglia. L'Atletico mi è sembrato migliorato come pressing, palleggio e uscite. Sono tutti calciatori di qualità. Vedremo al ritorno. Ci sono stati gli errori di Arnautovic, abbastanza grossolani, ma poi ha segnato. Chi mi ha impressionato? La difesa, bene De Vrij, che ha avuto intraprendenza e spirito d'iniziativa. L'Inter si è liberata del timore di prendere gol. E' una squadra ormai consapevole. Al ritorno non sarà semplice, perché in casa l'Atletico sa trasformarsi. E non mi meraviglierei se passassero loro".