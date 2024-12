Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Como e il momento no di Lautaro. "L'Inter ha vinto una partita matura, vinta da squadra campione d'Italia. Ha affrontato un Como organizzato, una partita difficile e ha gestito bene nel finale. L'Inter è in piena emergenza in difesa e ha saputo sopperire alla grande. Sta ritrovando le coordinate virtuose che l'hanno portata a vincere lo scorso anno. Va avanti con Thuram, che ha agganciato Retegui in classifica marcatori. A Babbo Natale chiederei se fossi un tifoso dell'Inter di portarmi i gol di Lautaro".

Gioca male Lautaro, dice qualche tifoso:

"No. E' meno nervoso, ha assunto una posizione di leader e lo svolge con grande maturità. E' un giocatore che ha sposato una causa, vive una crisi del gol che sappiamo quanto sia dura per un attaccante, ma sta reagendo alla grande. Per me non gioca male, è sempre positivo e alla ricerca della collaborazione. Non si intestardisce per trovare la rete e quindi non reca danno alla squadra".