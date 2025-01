Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla Supercoppa che si è disputata in Arabia ed è stata vinta dal Milan. "La squadra forte è quella che sta sempre sul pezzo. Il Napoli? Ho visto qualcosa di diverso a Firenze, ha qualcosa di meno di Inter e Atalanta ma la botta presa nel derby mentalmente può incidere sull'Inter. E' condannata di più di Napoli e Atalanta nel far vedere la sua superiorità. L'Atalanta deve capire, dopo anche il ko in Supercoppa. Gasperini ha fatto capire che vuole fare all-in e giocarsi il titolo, anche perché potrebbe essere la sua ultima annata lì. Vincerà il più bravo, Conte lo è ma se vince con il Napoli fa un miracolo".

Inter, le alternative perché non hanno funzionato?

"Nell'ultimo periodo però ci sono state risposte in tal senso. Ha preso questa botta col Milan, ma rimane una difesa importante e ha una partita in meno, quindi possibilmente è la capolista. Frattesi lo scorso anno ha fatto il Frattesi, ora però ovviamente vuole qualcosa di più, gli sta stretto quel ruolo dalla panchina. E' uno che scalpita e meriterebbe una chance da titolare, ma è una questione mentale. Se uno non si sente più un'alternativa, rischia di non funzionare più. Perde lui ma soprattutto l'Inter. Taremi per esempio sa che è l'alternativa a Thuram, Asllani anche ha avuto un calo mentale in tal senso forse".