Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter. I nerazzurri questa sera sfideranno il Bayern nell'andata dei quarti di Champions League. "Dimarco è un'assenza importante, qualora non ci fosse dal 1', così come pesante è l'assenza di Dumfries".

"Il Bayern ha problemi in difesa ma rimane una squadra competitiva. Non sarà facile per i nerazzurri, la Champions sappiamo com'è. Devi avere anche un po' di fortuna, è vero. L'Inter ha tutto per andare a fare il Triplete ma c'è anche la possibilità che non vinca nulla. Ma non è facile comunque. Adesso si deve fare la differenza".