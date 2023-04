Impallomeni: “L’Inter è forte, Inzaghi ha ragione: i calciatori devono darsi una scossa”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare della sfida di questa sera tra Benfica e Inter, in programma al Da Luz di Lisbona.

"Sono le squadre perfette per l'Inter, paradossalmente. In casa ha un rendimento omogeneo, il Benfica gioca bene, ha un fenomeno come Goncalo Ramos, ma l'Inter è forte. E' una squadra che deve ritrovarsi. Inzaghi ha ragione, ma nelle individualità è più forte l'Inter ma deve azzeccare la serata di tutti. Meglio iniziare in trasferta che in casa. Te la devi costruire con la testa questa qualificazione. E' stata sfortunata ultimamente ma sbaglia tanto anche, davanti devono ritrovare il gol".