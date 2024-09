Inter, Lautaro ha detto 'Alziamo il livello'. Cosa vuol dire?

"Sarà difficile in Champions, ma è tra le italiane quella con più possibilità di arrivare fino in fondo. Per alzare l'asticella Lautaro ha ragione, deve vincere facilmente in campionato, per sentirsi ancora più forte. E' l'unica in Serie A che può vincere 7 partite di fila".