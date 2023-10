Impallomeni: “L’Inter non ha un piano B. Ha la presunzione di essere forte, ma “

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato il momento che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna. "L'Inter non ha un piano B quando viene ripresa. Si inceppa sempre qualcosa. Si era visto col Sassuolo, si conferma anche col Bologna. Un punto in due partite interne lascia a desiderare. Siamo solo all'inizio ma è un campanello".

"L'Inter ha la presunzione di essere forte, ma è anche il suo limite. Quando la partita si mette male, deve avere la forza di reagire. Invece si inceppa sempre. E poi non ha un piano B, ha sempre l'ansia e non c'è la lucidità per raggiungere la porta".